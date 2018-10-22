Российско-оккупационные войска игнорируют запросы украинской стороны на режим тишины с целью эвакуации тел двух мирных жителей, погибших 18 октября в населенном пункте Золотое-4, для усиления напряжения среди местного населения.

Об этом сообщил начальник пресс-центра Объединенного командного пункта Объединенных сил (ОКП ОС) полковник Леонид Матюхин, передает Укринформ.

«Несмотря на то, что трагедия произошла на территории, неподконтрольной Вооруженным силам Украины, представителями ОС неоднократно посылались противодействующей стороне запросы на режим тишины с целью эвакуации тел погибших. Но со стороны российско-оккупационных войск данные запросы были проигнорированы с целью фальсификации реального положения дел и усиления напряжения среди местного населения», - отметил Матюхин.

По его словам, командование ОС выражает искреннее соболезнование родственникам погибших и еще раз делает акцент на том, что Вооруженные силы Украины прилагают все усилия для решения всех проблемных вопросов, связанных с гарантированием безопасности мирных граждан, проживающих в «серой зоне».

К сожалению, подчеркнул Матюхин, подобные случаи не являются исключением в «серой зоне» из-за насыщенности мест минирования.

Напомним, 18 октября в результате подрыва на взрывном устройстве погибли двое мирных жителей населенного пункта Золотое-4 – мужчина 1973 года рождения и женщина 1972 года рождения, которые шли в сторону оккупированного Золотого-5. Тела погибших сейчас лежат рядом с позициями боевиков. Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе запустила в сторону Золотого беспилотник и предоставила координаты предполагаемого места нахождения тел погибших. Их родственники обратились к Красному Кресту с просьбой вернуть тела погибших для захоронения. Однако, по данным украинской стороны СЦКК, боевики не захотели эвакуировать тела погибших, которые пока продолжают лежать под открытым небом.