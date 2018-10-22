Во Львове правоохранители задержали трех злоумышленников, которые похитили гражданина Турции и требовали $100 тысяч за его освобождение, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В Галицкий отдел полиции 21 октября вечером поступило сообщение о похищении гражданина Турции. По словам заявителя, неизвестные, угрожая оружием, посадили мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. За его освобождение злоумышленники требовали сто тысяч долларов США у знакомого похищенного - его соотечественника.

По этим фактам были возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины и ч.2 ст.189 (вымогательство) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - до семи лет лишения свободы.

Во время оперативных мероприятий сотрудники управления стратегических расследований совместно с оперативниками управления уголовного розыска и бойцами КОРД полиции Львовщины задержали в порядке ст.208 УПК Украины трех злоумышленников, причастных к похищению 35-летнего гражданина Турции и вымогательства средств за его освобождение.

«Похищенный иностранец освобожден - сейчас угрозы его жизни и здоровью нет. Личности злоумышленников установлены - это двое граждан Азербайджана возрастом 26 и 27 лет, а также 40-летний гражданин Турции. Вскоре суд изберет им меру пресечения», - рассказал глава полиции Львовщины Валерий Середа.

Предварительно установлено, что 19 октября на площади Галицкой во Львове они похитили 35-летнего гражданина Турции и требовали деньги в сумме сто тысяч долларов США за освобождение у его знакомого.