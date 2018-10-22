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«Укрпочта» установила 2000 POS-терминалов для приема оплаты платежных карт в наиболее загруженных почтовых отделениях Украины, где клиенты смогут оплачивать почтово-логистические услуги картой, сообщает пресс-служба компании.

«Укрпочта» становится удобной для клиентов - наши отделения в городах постепенно переходят на расчеты карточками. Оборудование платежными терминалами началось из отделений Киева, сейчас они уже присутствуют во всех регионах страны. Это еще один шаг к увеличению объемов безналичных расчетов», - отметил директор департамента финансового бизнеса «Укрпочты» Артур Муравицкий.

В общем «Укрпочта» закупила через систему электронных торгов Prozorro 5000 POS-терминалов для приема оплаты платежными картами. Они будут установлены в 3 тысячах отделениях компании по всем регионам страны.
ForUm

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