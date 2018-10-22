В ночь на воскресенье, 28 октября, Украина перейдет на зимнее время.

Перевод часов регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года.

Согласно этому постановлению, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часовая стрелка переводится на 1 час назад.

Зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

«Летний» и «зимний» порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся с 1981 года. Сейчас более 110 стран мира переходят на «летнее» и «зимнее» время.

В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на «зимнее» время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.