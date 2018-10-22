В канадской провинции Британская Колумбия в течение последних суток произошло три землетрясения, магнитуды которых колебались от 6,5 до 6,8.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание Independent.

«По данным Геологической службы США, три сильных землетрясения магнитудой от 6,5 до 6,8 произошли на побережье канадской провинции Британская Колумбия», - говорится в сообщении.

Все три землетрясения произошли в течение одного часа в воскресенье ночью. Первое произошло в 22:39 по местному времени, его магнитуда составила 6,6.

Как отмечается, эпицентр землетрясения располагался на глубине 33 км примерно в 190 км от города Порт Харди, на острове Ванкувер.

Вскоре произошли землетрясения магнитудой 6,8 и 6,5.

Угроза цунами не объявлялась. Информации о пострадавших или повреждениях от подземных толчков нет.