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Вчера, 21 октября, в результате обстрела боевиками вооруженных формирований РФ населенного пункта Марьинка получил ранение местный житель, сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным  украинской стороны СЦКК, огонь велся с направления оккупированного населенного пункта Трудовский.

В результате обстрела получил сквозное пулевое ранение нижней конечности местный житель, гражданин Б 1978 года рождения, который в момент попадания в него бандитской пули находился на собственном приусадебном участке.

Сейчас раненый находится в районной больнице Курахово.
ForUm

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