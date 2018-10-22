Вчера, 21 октября, в результате обстрела боевиками вооруженных формирований РФ населенного пункта Марьинка получил ранение местный житель, сообщает пресс-центр штаба ООС.
По данным украинской стороны СЦКК, огонь велся с направления оккупированного населенного пункта Трудовский.
В результате обстрела получил сквозное пулевое ранение нижней конечности местный житель, гражданин Б 1978 года рождения, который в момент попадания в него бандитской пули находился на собственном приусадебном участке.
Сейчас раненый находится в районной больнице Курахово.
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