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19 октября. Картина дня 22

По состоянию на 07:00 22 октября, на территории арсенала Министерства обороны вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области случаев детонации боеприпасов не наблюдалось, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 545 человек и 124 ед. техники, в том числе от ГосЧС - 248 человек и 72 ед. техники.

Как сообщал ForUm, 9 октября в 03:30 произошли взрывы с последующим пожаром на 6-м арсенале Минобороны вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области.

Были эвакуированы более 12 тысяч человек.

Военная прокуратура Центрального региона Украины начала уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины  (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

По данным Службы безопасности, основная версия взрывов на складах боеприпасов вблизи Ични Черниговской области – диверсия с проникновением на территорию арсенала диверсионной группы.

Вечером 10 октября пожар был полностью ликвидирован.
ForUm

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