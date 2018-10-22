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19 октября. Картина дня 22

Подозреваемый в массовом убийстве людей в колледже Керчи Владислав Росляков перед нападением сжег свои вещи и закопал на полигоне сейф,

Он сжег свои фотографии, тетради, флэшки, сим-карту, а также Библию, сообщает РЕН ТВ.

Также на записях с камер видеонаблюдения видно, как Росляков несет на пустырь сейф.

Ранее бабушка подозреваемого Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, отложенные пенсионеркой на похороны.

Также сотрудники полиции обследуют территорию вокруг заброшенного завода, где керченский стрелок, вероятно, тренировался взрывать.

Как сообщал ForUm, 17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент 4-го курса этого же учебного заведения Владислав Росляков устроил стрельбу и подорвал взрывное устройство. 

По данным очевидцев, перед взрывом парень ходил по коридорам и расстреливал студентов. После этого он покончил с собой. Число жертв возросло до 21.

Следственный комитет РФ после взрыва возбудил дело по статье «Теракт». Однако позже дело было переквалифицировано на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

В свою очередь прокуратурой Автономной Республики Крым начато уголовное производство по факту взрыва колледже по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель людей).

Опубликован полный список погибших.  
ForUm

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