Кабинет Министров считает необходимым продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями для обеспечения политики выплаты долгов и снижения нагрузки на бюджет, а не наращивание заимствований. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Мы работаем с финансовыми рынками мира, чтобы отдать кредиты, которые на нас положили прошлые правительства в течение 2005- 2013 годов. Сейчас мы ежегодно платим 5 млрд долл. в качестве обслуживания (взятого тогда) долга», - сказал Гройсман.

Он напомнил, что одним из условий продолжения сотрудничества с партнерами, прежде всего Международным валютным фондом, стало повышение цен на газ для населения. Впрочем, это повышение стало значительно меньше первичных требований. «У меня было два варианта - чтобы договориться о минимальном росте цен на газ и продолжить сотрудничество. Или войти в дефолт. Это банкротство страны. Сбережения граждан обесценятся, будет галопирующая инфляция. Этого невозможно было допустить», - отметил Гройсман.

Вместе с тем, глава правительства подчеркнул, что программа субсидий - адресной помощи от государства - расширена. В мае текущего года правительство несколько усилило контроль за субсидиантамы - исключительно с целью разоблачить мошенников. «Сейчас есть электронный реестр субсидий, - сказал Гройсман. - Мы спокойно компенсируем людям расходы».

Напомним, Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by вместо действующей программы расширенного финансирования объемом 2,8 млрд SDR (эквивалент 3,9 млрд долл. США).

Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.