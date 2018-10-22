В магазинах Канады закончился каннабис через два дня после полной легализации марихуаны в личных целях.

У магазинов, которые продавали марихуану, выстроились настолько длинные очереди, что полиции пришлось патрулировать эти места для усмирения толпы, сообщает Укринформ.

По словам бывшего главы полиции Торонто, а ныне руководителя государственной программы по легализации марихуаны Билла Блэра, страна не смогла удовлетворить спрос населения, а в магазины завезли недостаточно каннабиса.

Напомним, в Канаде вступил в силу закон, который легализует продажу марихуаны в личных целях. В ночь на среду, 17 октября, в магазинах впервые стали продавать марихуану, но только в личных целях. Взрослым могут продавать не более 30 граммов, а дома можно ростить не более 4 кустов конопли. Так Канада стала второй страной в мире, которая полностью легализовала марихуану.