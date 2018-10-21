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Почти 96% пораженной зоны у Ични Черниговской области, где происходили взрывы на складах, очищено от взрывоопасных предметов, передает Громадське радіо.

Об этом сообщил представитель ГосЧС, заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Василий Сницар в Ичне в субботу во время очередного заседания оперативного штаба по ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов, сообщает пресс-служба Черниговской ОГА.

«Всего загрязнена боеприпасами территория составляет 72395 га, в настоящее время очищено 69 282 га, или 95,7%. Полностью очищены населенные пункты, пиротехники перешли к очищению 5-километровой, а иногда и 3-километровой зоны вокруг складов», - говорится в сообщении.

При этом представитель Минобороны констатировал, что на протяжении уже вторые сутки взрывов не зафиксировано.

В ОГА сообщили, что уже восстановлено 69 зданий в 20 населенных пунктах.

Вместе с тем, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что состоянием на 8:00 21 октября на территории 6 арсенала Минобороны случаев детонации боеприпасов не наблюдалось.

Как сообщалось ранее, из-за пожаров на артиллерийских складах в Украине за 2,5 года было уничтожено боеприпасов на сумму около 2 миллиардов долларов.
ForUm

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