15 ноября легендарная Jawa, чья специализация - выпуск мототехники, заявит о себе с помощью новой модели, пишет АвтоDream.

Триумфальное возвращение знаменитого бренда на рынок готовит индийская компания Mahindra – в свое время этот производитель купил 60% акций.

Известно, что Mahindra собирается не только возродить некогда популярный бренд, но и провозгласить новую тенденцию в производстве мотоциклов.

По прогнозам экспертов, индийский производитель презентует четыре модели, созданные на одной базе. Внешний вид мотоциклов будет отличаться ретро-дизайном – на этот аспект красноречиво намекает появившееся в Сети изображение двигателя новинки.

Старый мотор модернизировали: теперь он четырехтактный с жидкостным охлаждением. Объем нового двигателя достигает 300 кубов, а отдача - 27 л.с. Сочетается такой силовой агрегат с коробкой передач на шесть ступеней.