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Руководство Канады поддерживает позицию о необходимости усиления санкционного давления на Россию. Об этом во время своего визита в Канаду корреспонденту Укринформа рассказал первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубов.

«Во время встречи с членами парламентской группы дружбы между Канадой и Украиной мы обсудили» список Магнитского «и дальнейшее расширение санкций против России. Депутаты поддерживают позицию усиления этих санкций для прекращения российской агрессии», - сказал Кубив.

Он добавил, что поднял вопрос санкций также во время встречи с министром международного развития Канады Мари-Клод Бибо и международной торговой диверсификации Джимом Карром. «Речь шла о расширении как индивидуальных санкций по «списку Магнитского», так и более широких экономических ограничительных мероприятий, в частности через Керченский мост», - подчеркнул первый вице-премьер-министр.

По его словам, во время разговоров с руководством Канады было упомянуто и об украинских политических заключенных, и о провокационных действий РФ в Азовском море. «Если не остановить Россию санкциями, то существует угроза милитаризации Мариуполя», - предупредил Кубив.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что санкции Евросоюза против России должны быть временным средством.
ForUm

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