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Противодиверсионные учения спецназа ВСУ, которые проводились в августе на всех крупнейших военных базах хранения, показали, что в случае атаки противника все эти склады были бы гарантированно уничтожены.

Об этом в своей статье пишет Юрий Бутусов, передает Апостроф.

«Сегодня под угрозой диверсии — три оставшихся стратегических арсенала: 47-й арсенал командования Сухопутных войск, (Хмельницкая обл., с. Цветоха, в/ч А-1358); 222-я центральная артиллерийская база боеприпасов (Черкасская обл., с. Россошки, в/ч А-1588); 1322-я артиллерийская база боеприпасов (Житомирская обл., с. Ушомир, в/ч А-1796. Работы в Цветохе идут масштабно, но они далеко не закончены. Вызывает серьезное беспокойство состояние меньших по размеру складов. В Центральной Украине на один из складов группа спецназа ВСУ зашла днем, открыто, не будучи ни замеченной, ни досмотренной, и успешно совершила учебную диверсию», - уточняет эксперт.

По его словам, несмотря на многие мероприятия по усилению безопасности арсеналов и бравурные репортажи о строящихся укрытиях, предпринятых усилий все-таки недостаточно. В этой связи нельзя ждать, пока, спустя годы, все склады будут оборудованы бетонными хранилищами.

«Надо действовать сегодня, сейчас. Несомненно, что противник захочет накануне выборов президента и парламента осуществить диверсии и на других складах», - подчеркивает он.

Как сообщалось ранее, из-за пожаров на артиллерийских складах в Украине за 2,5 года было уничтожено боеприпасов на сумму около 2 миллиардов долларов.
ForUm

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