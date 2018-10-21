В селе Горенка Киевской области в результате пожара погибли три человека, в том числе ребенок, сообщает 21 октября пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пишет Гордон.
«20 октября в 01.08 селе Горенка Киево-Святошинского района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли три человека (из них один ребенок 2005 года рождения). В 04.15 пожар ликвидировали на площади 60 м²», – сказано в сообщении.
К тушению пожара привлекали 12 человек личного состава и три единицы техники ГСЧС.
Как сообщалось ранее, в южном пригороде Одессы, в районе причала №129, сгорели 16 пляжных домиков и двухэтажное админздание.
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