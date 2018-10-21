Корабль морской охраны «Донбасс» проекта 205П BG-32 Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы вернулся в строй для охраны государственной границы в акватории Азовского моря после проведения планового ремонта, передает УНН.

«Восстановлением «охранника» морских границ занимался Азовский судоремонтный завод, который завоевал тендерную победу на проведение ремонтных работ корабля. Понимая напряженность обстановки в Азовском море, необходимость скорейшего возвращения «Донбасса» на службу, специалисты завода в сжатые сроки провели работы по модернизации отдельных систем и механизмов двигателей корабля, очистка и покраска корпуса, обслуживание топливных, балластных цистерн и т.п.», - говорится в сообщении погранслужбы.

Пограничники уточнили, что экипаж корабля также принимал активное участие в ремонтных работах.

Пограничные сторожевые корабли (ПСКР) проекта 205П (шифр Тарантул, кодовое обозначение НАТО Stenka) - тип советских патрульных катеров. Проект разработан ЦКБ «Алмаз» в середине 1960-х годов на базе ракетных катеров проекта 205. В 1967-1989 годах в Ленинграде и Владивостоке было построено 137 единиц, в том числе 7 из экспортного проекта 02059 (3 для Кубы и 4 для Кампучии). Длина - 39,94 м. Водоизмещение - 238 т. Скорость - 35,6 вуз. Экипаж - 30 чел.