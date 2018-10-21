Вечером в субботу, 20 октября, на Одесской трассе в Киевской области произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает Информатор.

Как отмечается, авария произошла возле села Великая Солтановка около 18:30. Столкнулись Volvo, Skoda и Volkswagen.

Как сообщили сотрудники дорожной полиции, Skoda двигалась со стороны Киева и остановилась у поворота на разворот, чтобы пропустить встречный поток автомобилей. Сзади в нее влетела Volvo и Skoda откинуло прямо под Volkswagen, в котором с матча против СК «Днепр-1» возвращались футболисты «Колоса» (Ковалевка). От удара немецкий автомобиль перевернулся и остался лежать на крыше в 30-40 метрах от места столкновения.

В Volkswagen находилось два игрока ФК «Колос»: Алексей Зозуля и Василий Литвиненко. Одному из парней потребовалась помощь медиков, но, к счастью, обошлось без серьезных травм. В пресс-службе футбольного клуба сообщили, что ребята отделались царапинами и ссадинами.

В то же время, водитель Skoda пострадал серьезнее. Полицейские сообщили, что его госпитализировали в тяжелом состоянии. От удара мужчину выбросило из автомобиля на проезжую часть. После столкновения у Skoda практически отсутствовала передняя часть, а двигатель отлетел на несколько метров.

Как сообщалось ранее, во Львовской области возле села Мощаны произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, по предварительным данным, погиб полицейский.