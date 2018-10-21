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Польские правоохранители задержали 25-летнего украинца, который предлагал им взятку. Молодого человека родом из Украины задержали на дороге в городе Ополе, пишет Багнет.

Дорожная полиция Польши остановила автомобиль 25-летнего украинца после того, как он во время езды хотел спрятать свое лицо с помощью солнцезащитного козырька. Позже полицейские заметили, что он прятался и за рулем автомобиля.

Такое странное поведение заставило правоохранителей остановить транспортное средство водителя. Во время проверки документов оказалось, что суд Польши ранее запретил этому украинцу управлять автомобилем.

После того, как правоохранители выяснили это, парень предложил им взятку в размере 100 злотых, что равно 30 евро. Это послужило возбуждением против украинца нового дела. Его обвинили одновременно и в нарушении судебного запрета, а также во взяточничестве.

Теперь в Польше украинцу грозит 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Польше суд Люблина приговорил к пожизненному заключению 37-летнего украинца, который зарезал польского футболиста.
ForUm

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