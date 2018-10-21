Четкие сигналы вмешательства России в президентские и парламентские выборы, которые состоятся в Украине в 2019 году, можно увидеть уже сейчас. И первое, что уже сделал Кремль – это консолидировал украинские медийные ресурсы.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал украинский политолог Александр Палий.

По словам эксперта, пророссийские силы в Украине консолидировали и фактически перевели в состояние антиукраинской военной пропаганды два телеканала – NewsOne и 112-й. Эти медиа «подобрали» под один центр управления и сегодня они работают против нашего государства, объясняет аналитик.

«Кроме того, сигналы, которые озвучиваются многими нашими политиками, абсолютно совпадают с заявлениями российской пропаганды. О чем это может свидетельствовать? Только об одном. Часть нашего политикума подыгрывает российской пропаганде (Путину – «24»), поскольку они распространяют те же сигналы с той же амплитудой. Также существует закрытое финансирование многих политиков. Оно непрозрачно и в этом можно подозревать Россию», – уверен Палий.

Как сообщалось ранее, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отмечает, что его страна готова сотрудничать с Украиной для предотвращения возможного вмешательства Российской Федерации в украинские выборы в 2019 году.