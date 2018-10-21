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Бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа – Пол Манафорт появился на слушаниях в суде в инвалидной коляске и в тюремной одежде.

Об этом сообщает агентство Reuters, пишут Буквы.

Слушания прошли в пятницу, 19 октября. Манафорт, известный своей любовью к роскошной жизни и дорогой одежде, прибыл на них в зеленой тюремной униформе. Он сидел все время в инвалидной коляске. На правой ноге у него можно было заметить повязку.

Как сообщил агентству проинформированный источник, у Манафорта якобы серьезные проблемы со здоровьем.

Во время заседания адвокат экс-главы штаба Трампа заявил, что его подзащитному трудно находиться под стражей из-за проблем со здоровьем. В связи с этим он просил суд рассмотреть дело Манафорта и вынести приговор по ускоренной процедуре.

В итоге суд назначил заседание на 8 февраля следующего года. Манафорту должны назначить наказание в суде Александрии по восьми пунктам обвинений в банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Так, американские прокуроры обвинили Манафорта в том, что он скрыл от налоговых органов США 16 миллионов долларов, которые заработал в качестве политического консультанта в Украине (при президентстве Виктора Януковича). Указанные деньги он тратил на роскошный образ жизни.

Кроме того, экс-глава штаба Трампа обвиняется в предоставлении банкам заведомо неправдивой информации для получения кредита в размере 20 миллионов долларов (после того, как источник его доходов в Украине иссяк).

Как отмечает Reuters, Манафорт добивался права прийти в суд в костюме. В то же время эта просьба не была удовлетворена. По словам судьи, к Манафорту следует относиться так же, как и к другим обвиняемым, находящимся под стражей.

Как сообщалось ранее, команда специального советника ФБР Роберта Мюллера начала конфискацию активов Манафорта, в том числе кондоминиум в Трамп-тауэр.
ForUm

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