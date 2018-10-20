19 октября в некоторых многоэтажных домах Киева, куда начали подавать горячую воду после полугода перерыва, сломались счетчики учета воды и сантехника. Люди назвали это «гидроударом».

Об этом сообщает ГолосUA.

Наталия Баландина пишет, что она и ее соседи не знают, куда обращаться за помощью после того, как сантехника и счетчики вышли из строя.

«Что делать жильцам, когда от гидроудара при включении давно отсутствовавшей воды испортились счётчики и краны, унитазы?», - спрашивает она.

До того о поломке сантехники из-за гидроудара сообщила Лайма Гейдар.

«Привет, соседи!

После включения горячей воды поломался счетчик горячей воды - вообще запотел. Работники Киевводоканала, которые сегодня пломбировали счетчик холодной воды сказали, что нужно обратиться в новую контору Киевэнерго для замены. Сказали, что счетчик испорчен после гидроудара. А некоторым соседям даже краны посрывало...

Куда обращаться? В гугле только коммерческие предложения.

Звонила по телефонам на квитанции - 15 минут. никто не взял трубку», - сообщила она.

В соцсетях киевляне начали делиться советами на этот счет.

Егор Чабанюк: «Да, нужно перекрытый кран при отсутствии воды держать, и на будущее защиту от гидроудара сделать».

Ира Романюк: «Это конечно что-то новое - «гидро-удар». У нас дали холодную воду сильным напором так в бачке унитаза все взорвалось, хорошо, что были дома, а то б затопили соседей(( нужно все винтеля переключать когда уходите с дома.

Наталья Жиленко: «Приняли закон по общему щечику домовому будем платить.за себя и того парня.так что щечик не нужен.вот так».

Василий Кекух: «Виновные за гидроудар должны компенсировать убытки жильцам».

Ирина-Терри Руденко Василий Кекух: «Это еще нужно доказать что был гидроудар, потом что счетчик пострадал именно в результате этого удара, ну и найти виновных) это сколько нужно времени и денег? В суде точно не прокатит «сантехник сказал».

Василий Кекух Irina-Terry Rudenko: «Согласен с вами, что сколько нужно нервов, времени и денег. А на счет виновного так это просто – тот, кто обслуживает ваш дом ну не сантехник, а Управляющая Компания и есть ответчиком. Дело в том, что если люди не научатся отстаивать свои права то так и будут платить из своего кармана, то за водомерные счетчики или за сгоревшую электротехнику».

Как сообщила ГолосUA юрист Ольга Демеева, доказать факт поломки сантехники и счетчика можно Актом – документом, написанным от руки и подписанным жильцами квартир.

«Акт составляется с указанием даты, времени ЧП, точного описания поломки, с уточнением, что поломка спровоцировала выброс, выток воды, подтопление. Если нанесен ущерб жилью – напишите об этом в акте, сфотографируйте, сделайте видео и соберите под каждым актом подписи соседей. Акт составляется в количестве экземпляров, необходимым для подачи копий в коммунальную структуру, которая отвечает за подачу воды и водоотвод. Оригинал акта остается у пострадавшего собственника квартиры. При подаче иска в суд к делу приобщают копии акта или актов», - рекомендовала она.

Напомним, по состоянию на 20:30 17 октября, в Киеве на порывах теплосети и труб горячего водоснабжения работали 34 ремонтные бригады. Это одна из причин, почему не в каждой многоэтажке столицы сегодня есть горячая вода и отопление. Об этом сообщили в КГГА.

В 2018 году КГГА расторгла договор с «Киевэнерго», после чего поставщиком услуг по отоплению стала КП «Киевтеплоэнерго».

Как сообщалось ранее, горячая вода возвращается в дома киевлян, заявил мэр столицы Киева Виталий Кличко.