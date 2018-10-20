Правом на бесплатную приватизацию земельных участков по состоянию на январь 2018 года воспользовалось 9,5 млн украинских граждан, пишет UBR.

Сообщается, что площадь бесплатно приватизированных земель составила 3,5 млн га (без учета Винницкой и Киевской областей, по которым отсутствуют данные, а также временно оккупированных территорий и земель, предоставленных в частную собственность во время паевания коллективных с/х предприятий).

Согласно информации мониторинга, наибольшее количество земель приватизировано в Волынской (327,5 тыс га), Ивано-Франковской (260,7 тыс га) и Хмельницкой (257,5 тыс га) областях. Наименьшее количество земель приватизировано в Николаевской (1,4 тыс га) и Сумской (0,2 тыс га) областях.

Наибольшую площадь земельных участков приватизировано для ведения личного сельского хозяйства – 63,3%, на втором месте – земельные участки для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений – 33,7%.

Как сообщалось ранее, в системе ProZorro.Продажи появился первый объект в рамках малой приватизации.