Во Львовской области возле села Мощаны произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, по предварительным данным, погиб полицейский.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, пишет Экспресс.

«Трасса Львов - Рава Русская возле села Мощаны ДТП с участием фуры и патрульной полиции. На 16:20 Один полицейский скончался на месте ДТП, другой в тяжелом состоянии без сознания», - сообщил депутат.

По его данным, от удара в фуре повредило бак, откуда вытекло 500 л солярки, поэтому вызвали пожарную, чтобы залить пеной.

«По словам водителя фуры и по траектории движения - патрульная машина выехала на встречную полосу», - добавил Зинкевич.

Как сообщалось ранее, во Львовской области автомобиль сбил 9-летнего школьника, после чего врезался в электроопору. В результате ребенка госпитализировали.