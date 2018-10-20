Российская Федерация бросает все свои силы и ресурсы на то, чтобы превратить Каспийское и Азовское моря в свои внутренние акватории. Об этом во время заседания комиссии заявила председатель безопасности и обороны Европарламента Анна Фотыга, пишет Хвиля.

По словам Фотыги, многие инвесторы сейчас готовы вкладывать средства в украинский Мариуполь, но Российская Федерация блокирует все инициативы, ограничивая свободу мореплавания.

«Сегодня Москва использует те же методы в Азовском море, которые она предпринимала в отношении порта в Эльблонге. Сегодня в регионе множество желающих, готовых инвестировать в Мариуполь, но Кремль все блокирует. Она пытается преобразовать Каспийское и Азовское моря в свои внутренние воды», — заявила Фотыга.

«Это один из элементов военной тактики России, а Азовское море сегодня является полигоном. Отсутствие мировой реакции лишь провоцирует Кремль на новые действия. Сегодня Россия испытывает цивилизованный Запад, в том числе в Балтийском и Средиземном морях. ЕС и НАТО необходимо ввести новые санкции против Кремля, нужно перейти от слов к действиям», — заявил советник Порошенко Константин Елисеев, выступая на заседании.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит пройти кораблям НАТО в Азовское море.