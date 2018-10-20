также в разделеПолитика
Как Тимошенко "представляла" Украину в Римском клубе 58
В Италии считают, что Украина разжигает «религиозную войну» 46
Москаль рассказал, кто причастен к антивенгерским бордам на Закарпатье 532
НАПК хочет ввести особый порядок проверки деклараций силовиков 14
РАЗУМНАЯ СИЛА: Украина оказалась на дне мирового рейтинга благополучия исключительно из-за Порошенко 105
Медведчук: Украинцы не поддерживают антироссийскую политику власти 89
Янукович вызвал своих адвокатов в РФ 49
Климкин о заявлении Госдумы: Россия живет в параллельной реальности 105
Путин заявил, что будет договариваться уже с новой властью Украины 147
Путин о ядерной войне: Мы – в рай, а они просто сдохнут 141
Госдума приняла заявление в связи с «обострением ситуации» в Украине 513
Лавров: РФ не позволит кораблям НАТО зайти в Азовское море 156
Воейков: У нынешней власти нет никаких законных претензий в адрес Медведчука 54
Олещук: Власть и ее избиратели боятся реванша во главе с Медведчуком 444
Порошенко прокомментировал инициативу передать Андреевскую церковь Константинополю 168
Венгрия обеспокоена законопроектом о государственном языке в Украине 31
Рада не разрешила привлечь к уголовной ответственности Колесникова 54
Два новых нардепа приняли присягу в Раде 24

Российская Федерация бросает все свои силы и ресурсы на то, чтобы превратить Каспийское и Азовское моря в свои внутренние акватории. Об этом во время заседания комиссии заявила председатель безопасности и обороны Европарламента Анна Фотыга, пишет Хвиля.

По словам Фотыги, многие инвесторы сейчас готовы вкладывать средства в украинский Мариуполь, но Российская Федерация блокирует все инициативы, ограничивая свободу мореплавания.

«Сегодня Москва использует те же методы в Азовском море, которые она предпринимала в отношении порта в Эльблонге. Сегодня в регионе множество желающих, готовых инвестировать в Мариуполь, но Кремль все блокирует. Она пытается преобразовать Каспийское и Азовское моря в свои внутренние воды», — заявила Фотыга.

«Это один из элементов военной тактики России, а Азовское море сегодня является полигоном. Отсутствие мировой реакции лишь провоцирует Кремль на новые действия. Сегодня Россия испытывает цивилизованный Запад, в том числе в Балтийском и Средиземном морях. ЕС и НАТО необходимо ввести новые санкции против Кремля, нужно перейти от слов к действиям», — заявил советник Порошенко Константин Елисеев, выступая на заседании.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит пройти кораблям НАТО в Азовское море.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
951 грн.
86
Теги