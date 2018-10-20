Евросоюз и НАТО приветствовали решение парламента Македонии, который одобрил начало процедуры переименования страны в Республику Северная Македония, пишет Новое время.

В частности, как написал в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, от правительства и политических лидеров сейчас зависит завершение всех процедур по соглашению о переименовании и то, воспользуются ли они исторической возможностью сделать Македонию членом НАТО.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Йоханнес Хан назвал голосование «великим днем для демократии в Скопье».

«Я поздравляю всех тех, кто решил встать на дальнейший путь в ЕС. Ожидаю, что свободный выбор всех депутатов будут полностью уважать, особенно те, кто был этой ночью «по ту сторону баррикад», - отметил он.

Как сообщалось ранее, референдум по изменению названия Македонии на Северную Македонию, по мнению глава избирательной комиссии страны Оливер Деркоски, будет признан несостоявшимся.