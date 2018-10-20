На минувшей неделе сразу два игрока на поле украинского популизма - Блок Юлии Тимошенко и Партия Олега Ляшко, в очередной раз знатно облажались - теперь с собственной значимостью в мировых интеллектуальных кругах. Такое мнение высказало издание enigma.ua, передает From-UA.

Первой эпично села в лужу Юлия Тимошенко. На своей страничке ФБ она заявила, что ни много ни мало, а «представляла Украину на заседании Римского клуба - мощном собрании интеллектуалов». В следующем посте, она также проговорилась, что ее хваленный «Новый курс» это не только плагиат и компиляция исследований украинских аналитических центров и госструктур, но и копия ключевых положений доклада Римского клуба «Come On».

Все бы хорошо: несколько фоток как железобетонные факты участия ЮВТ в саммите Римского Клуба собраны. Но «Вас тут не стояло» прозвучало с лагеря заклятых «друзей» Юлии Владимировны по электоральному полю. Целый зам-главы Радикальной партии Украины Виктор Вовк назвал новость о том, что «Юлия Тимошенко представила Украину среди мировых интеллектуалов» является «фейковым пиаром». Более того, Вовк рассказал, что на письменную просьбу Юлии Владимировны о встрече с руководством клуба, мировые интеллектуалы ответили отказом. И вообще, ЮВТ он там не наблюдал, а вот его самого участие подтверждено и фото в твиттере организации, сообщает издание.

Где же, правда? Она как всегда далека от слов Юлии Владимировны и команды, а также её последователей-"ляшковцев". Дабы понять роль и положение лиц, самозванно "представлявших" Украину на статусном мероприятии планетарного масштаба, обратимся к его официальной программе.

Как утверждает enigma.ua, среди основных действующих лиц бывший премьер-министр Украины и действующий зам Ляшко отсутствуют. Образно говоря, если они и принимали участие в мероприятии, то их место было на приставном стульчике в проходе. При этом собственную «значимость» раздули до размеров Вселенной уже их PR-технологи. Скажем так. О том, что кто-то и з партии вил, рогов и копыт состоит в Римском клубе до скандала с Юлией Тимошенко никто и не догадывался. И не узнал бы, не кинься ЮВТ «представлять Украину среди мировых интеллектуалов». То есть заместитель Ляшко вполне органично вписывается в отведенное ему место организаторами мероприятий.

Равно, ничего особенного не совершила и Юлия Владимировна. Просто в очередной раз напялила 10-сантиметровые каблуки и оседлала инвалидную коляску. Но уже раздувая геополитический и интеллектуальный уровень собственной значимости. С помощью лживых постов в соцсетях и «джинсы» в СМИ. Все как всегда – мы имеем дело с аферисткой высочайшего масштаба. И этот титул у Юлии Владимировны, действительно, отобрать невозможно, заключает автор публикации.