В субботу, 20 октября, вступило в силу постановление Верховной Рады об обращении в СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne и 112 Украина.
Об этом сообщает «Слово и Дело», со ссылкой на документ, опубликованный в Голосе Украины.
Постановление № 9157 «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» вступило в силу. Документ сегодня, 20 октября, опубликовали в газете Голос Украины.
Санкции предусматривают ряд ограничений, включая лишение лицензий каналов, запрет на использование радиочастот и блокировку активов.
Секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что ведомство оперативно рассмотрит вопрос санкций против каналов 112 Украина и NewsOne, как только получит соответствующее постановление Рады.
Как сообщалось ранее, 19 октября, на телеканале NewsOne вспыхнул пожар, идет эвакуация сотрудников канала, но при этом эфир не прекращается. О пожаре сообщил ведущий в прямом эфире канала.
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