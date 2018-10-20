В субботу, 20 октября, вступило в силу постановление Верховной Рады об обращении в СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne и 112 Украина.

Об этом сообщает «Слово и Дело», со ссылкой на документ, опубликованный в Голосе Украины.

Постановление № 9157 «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» вступило в силу. Документ сегодня, 20 октября, опубликовали в газете Голос Украины.

Санкции предусматривают ряд ограничений, включая лишение лицензий каналов, запрет на использование радиочастот и блокировку активов.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что ведомство оперативно рассмотрит вопрос санкций против каналов 112 Украина и NewsOne, как только получит соответствующее постановление Рады.

Как сообщалось ранее, 19 октября, на телеканале NewsOne вспыхнул пожар, идет эвакуация сотрудников канала, но при этом эфир не прекращается. О пожаре сообщил ведущий в прямом эфире канала.