Нехватка медиков на Донбассе объясняется не бюрократическими заминками, а тупостью в решении этого вопроса руководства Минобороны.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко.

«Сейчас мы имеем около 30 медиков-добровольцев, как в воинских частях, так и в прифронтовых больницах. К сожалению, с переходом формата АТО в ООС мы пятый месяц воюем не так с ранениями и болезнями, как с тупостью генерального штаба. Который, с одной стороны, заявляет, что у них не хватает медиков, как и всех, напомню, что только в 2018 году из рядов ВСУ уволилось более 11 тысяч человек - но с другой стороны, когда мы предлагаем без дополнительного бюджета, без каких-либо структур, просто заполнять это на ротационной основе гражданскими медиками, квалифицированными врачами, которые едут в командировку согласно с приказом Минздрава, тупости генералов с большими погонами нет предела. То есть говоришь: «У меня есть медики, у вас есть потребность, есть официальные командировки, есть приказ Минздрава. Давайте вы делаете заявку, мы вам привозим людей. Дополнительных затрат не надо, здесь только все мотивированные». И тут начинаются вопросы: «А почему вы не подписываете контракт?» Те, кто хотел подписать контракт, - подписал. Кто-то не может оставить родителей больных, у кого дети, кто-то не готов менять жизнь и идти на военную службу, кого семья держит. Мы не конкурируем с теми, кто идет на контракт. Если вы не можете контрактом привлечь людей - мы можем подставить плечо и закрыть эту дыру в вашей проблеме. Все сводится к тому, что мы ходим по кругу, говорим, говорим», - объясняет он.

По его словам, на данный момент проблема заключается в том, что в руководстве Минобороны нет порядка привлечения медиков.

«Это не бюрократия. Бюрократия была до этого, когда мы работали с антитеррористическим центром СБУ. Тогда было непросто, но там люди понимали, о чем идет речь. А тут опять двадцать пять - ходим по кругу, потому что нет порядка привлечения медиков. Разработайте порядок привлечения! Причем обращаемся не только я, Друзенко Геннадий, которого занесло в медицину. Есть обращения комитета по вопросам здравоохранения, есть обращение народного депутата и председателя комитета Ольги Богомолец. Мы ходили к Полтораку, к Муженко, обсуждали эту тему с главным военно-медицинского управления. Но все сводится к вопросу: а чего вы не подписываете контракт?» – добавляет волонтер.

Как сообщалось ранее, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что военную часть вооруженного конфликта можно остановить за считанные часы, но на полное завершение уйдет гораздо больше времени.