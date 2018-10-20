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Вторая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына может состояться в самом начале следующего года. Об этом сообщил в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник, пишет Телеграф.

«Встреча, вероятнее всего, пройдет примерно сразу после начала следующего года», - отметил представитель американской администрации.

Как ранее сообщалось, 7 октября состоялся визит в Пхеньян и Пекин госсекретаря США Майкла Помпео. Шефу американской дипломатии удалось достичь договоренности с лидером КНДР Ким Чен Ыном о создании рабочей группы по вопросам денуклеаризации, а также обсудить возможность проведения второго саммита КНДР и США.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Основная тема саммита – ядерное разоружение КНДР.
ForUm

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