Лидер фракции «Еднисть» в Киевраде и многолетний мэр Киева Александр Омельченко попал в «Феофанию» - больницу, подчиненную Государственному управлению делами, где лечатся чиновники высшего ранга, в тяжелом состоянии.

Об этом «Большому Киеву» рассказал источник в Киевраде, близкий к окружению политика.

«Сан Саныч в тяжелом состоянии. Это последствия инфекции, которая дала осложнения на внутренние органы. Он летом заболел и не придал этому значения, перенес на ногах. Мы очень переживаем», - рассказал нам источник.

Во фракции подтверждают, что депутат сейчас находится на лечении.

«Да. Он находится на обследовании, занимается своим здоровьем. Я лично с ним общался сегодня. Он нормальный. Проходит определенное обследование. Где именно, я сказать не могу. Мы надеемся, что через неделю он будет в строю», - сказал «Большому Киеву» депутат от «Едности» Константин Яловой.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро в марте открыло уголовное производство по факту декларирования председателем фракции «Единство» в Киевсовете Александром Омельченко недостоверной информации.