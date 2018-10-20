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Пресс-служба Государственного департамента США опубликовала заявление, в котором госсекретарь Майк Помпео выразил свою поддержку предоставлению автокефалии Украинской православной церкви, пишет Главком.

«Религиозные сообщества вольны самостоятельно управлять собственной религией в соответствии с их убеждений, без вмешательства извне. Мы поддерживаем право Украинской молиться так, как они хотят, и надеемся, что это будут уважать все остальные», - заявил Помпео. Он также призвал украинскую церковь и власть продвигать ценности «толерантности, сдержанности и понимания».

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко отметил, что вопрос Томоса и автокефалии Украинской православной церкви выходит далеко за пределы церковной жизни - это вопрос украинской национальной безопасности и государственности.
ForUm

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