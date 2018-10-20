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Центр «Эйдос» проанализировал расходы политических партий, которые финансировались из государственного бюджета, за первое полугодие 2018 года. Об этом пишет Главком.

Эксперты подсчитали, что суммы расходов партий выросли в 16,5 раз по сравнению с началом 2016 года. Так, за первое полугодие 2016-го партии, работали только за свой счет, потратили 14,2 млн грн, тогда как за первое полугодие нынешнего года эта сумма достигла 235,5 млн грн.

Сейчас шесть партий, в 2014 году прошли в парламент, финансируются из госбюджета. Они ежеквартально получают миллионы на поддержку своей уставной деятельности, определение которой в законодательстве отсутствует. Этот пробел до сих пор вызывает ряд небезосновательных опасений относительно злоупотреблений со стороны партий, а именно расходования бюджетных средств на развитие партийных структур, а вывод средств через фиктивные договоры, обогащение приближенных к партии человек. По мнению экспертов центра «Эйдос», это в перспективе может свести на нет весь институт государственного финансирования и цели, которые ставились при его введении. Эксперты утверждают, что особенно угрожающе это предположение выглядит, если учесть увеличение сумм расходов от начала 2016 года.

Кка сообщалось ранее, из 353 официально зарегистрированных в Украине партии только 20% можно считать реально действующими политическими силами.
ForUm

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