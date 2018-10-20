Народные депутаты хотят вписать в бюджет деньги на свои округа, спонсоров на выборы и демагогические обещания. Если удовлетворят все прихоти, страну ожидает финансовый кризис. Об этом Gazeta.ua рассказал экономист Владимир Дубровский.

«Перед избирательным годом в Международном валютном фонде боятся, что нардепы будут раздавать нереалистичные обещания. Например, когда предлагают поднять зарплату до 6 тыс грн. В Раде также хотят подготовить своих спонсоров и дать деньги на свои округа. Это опасность финансовой стабильности - если прихоти выполнят, у нас будет скачок курса, проблема с выплатой пенсий и зарплат, очередной кризис. Но в парламенте надеются, что избиратели возложат вину не на последствия таких действий, а плохую политику президента и власти «.

Нардепов в принятии бюджета ускоряет МВФ через финансовый транш.

«В этом году с бюджетом нас ускоряет МВФ. Пенсионный фонд, принимают вместе с бюджетом, оказался нереалистичным. Поэтому возникли проблемы с исполнением бюджета в целом. МВФ перед тем, как дать транш, хочет убедиться что мы закладываем реалистичные цифры. Мы имели тяжелые переговоры с фондом еще до того - о ценах на тарифы, например. Теперь появилась дополнительная требование».

В проекте бюджета на следующий год прожиточный минимум в следующем году вырастет с 1853 до 2011 грн. Также поднимут и минимальные пенсии: в начале 2019-го украинцы будут получать 1497 грн, а к концу года - уже 1624 грн. Приняли новый метод повышения пенсий. На это потребуется, по предварительным оценкам, около 20 млрд грн.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2019 год.