В США заявляют о попытках Ирана, Китая и России подорвать институты демократии и повлиять на общественное мнение. Об этом говорится в совместном заявлении аппарата директора Национальной разведки, министерства юстиции, ФБР и министерства внутренней безопасности США, опубликованном на сайте главы нацразведки, пишет zik.ua.

«Мы обеспокоены продолжающимися кампаниями России, Китая и других иностранных игроков, включая Иран, чтобы подорвать доверие к демократическим институтам и повлиять на общественные настроения и политику правительства. Эти меры также могут повлиять на восприятие избирателями и принятия решений на выборах в 2018 и 2020 годах в США», - говорится в тексте.

В документе также утверждается, что для этих кампаний могут быть использованы социальные сети или спонсирования определенного контента в англоязычных СМИ, таких как пропагандистские телеканалы RT или SPUTNIK.

«Управление директора национальной разведки, Федерального бюро расследований, Департамента национальной безопасности и министерство юстиции продолжают тесно сотрудничать, чтобы разработать наиболее современную картину угрозы. Кроме того, мы хотим поблагодарить государственным и местным чиновникам за их бдительность и проактивный подход к обмену информацией о кибернетические угрозы, направленные на государственную и местную избирательную инфраструктуры», - отметили в Нацрозвидци США.