Венгрия удвоит помощь закарпатским венграм на нужды тех сфер их жизни, которые обеспечивают сохранение и полнокровное развитие нацменьшинства.

Об этом 19 октября заявил представитель венгерского правительства Арпад Янош Потапи, пишет Украинская правда.

По словам статс-секретаря, Будапешт выделит на это 3 млрд форинтов (около 300 млн гривен) вместо запланированных 1,5 млрд форинтов - в проекте соцпакета помощи украинским венграм на 2019 год.

«Эти средства адресованы 23-24 тысячам человек в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной сфере венгерского меньшинства в виде доплат к годовому заработку», - отметил Арпад Янош Потапи.

Статс-секретарь МИД Венгрии в Берегово Левенте Мадьяр заявил, что целевая помощь на экономическое развитие венгерской общине за последние 2 года достигла 17 млрд форинтов (1,7 млрд гривен).

«Но учитывая непростое положение венгерского сообщества, она может рассчитывать на еще большую сумму поддержки на будущее», - добавил он.

«Если существует государство и народ, которые заинтересованы в сильной Украине, это - Венгрия и венгерский народ. Ведь чем она сильнее, богаче и сувереннее, тем лучше для Венгрии и закарпатских венгров», - заявил Левенте Мадьяр.

Он подчеркнул, что Будапешт желает Киеву успешно преодолеть трудности, справиться с вызовами, и в этом Венгрия готова помочь Украине.

«В то же время Венгрия только имеет просьбу к Украине обеспечить для венгерского нацменьшинства мирные условия жизни и соблюдения прав», - сказал статс-секретарь МИД Венгрии в Берегово.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выражает обеспокоенность по поводу принятого украинским парламентом в первом чтении проекта закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».