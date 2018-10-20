Высказывание посольства РФ в Австралии по поводу фильма Сергея Лозницы «Донбасс», который 18 октября вышел на экраны австралийских кинотеатров, вызвало в Сети множество комментариев, передает ТСН со ссылкой на сообщение посльства.

В сообщении дипломаты отметили, что фильм «заранее удостоился восторженных отзывов в австралийской прессе», но они с этим не согласны.

В посольстве РФ заявляют, что «Донбасс» вызывает у них отвращение «своим демонстративным, нагло выставляемым на показ откровенно расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях».

В ответ российские дипломаты получили сотни комментариев пользователей, которые пишут, что после такой «рецензии» теперь точно сходят в кинотеатр и посмотрят фильм. Также юзеры благодарили посольство РФ за напоминание о выходе «Донбасса» на экраны и просили сделать рекламу к фильмам «Киборги» и «Позывной «Бандерас».

Как сообщалось ранее, фильм Сергея Лозницы «Донбасс» прошел квалификацию на участие в категории Лучший фильм на иностранном языке кинопремии «Оскар».