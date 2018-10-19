Преследования журналистов, а также их незаконное заключение, как произошло с Романом Сущенко, остается обычной тактикой Кремля с целью уменьшения противодействия собственной пропаганде, а также оправдания вооруженной агрессии и оккупации украинских территорий.

С таким заявлением выступил в пятницу на заседании Четвертого комитета ГА ООН в Нью-Йорке первый секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает Укринформ.

«Преследование украинских активистов и журналистов стало постоянной тактикой, которую Россия использует против Украины. Мы вновь заявляем решительный протест против незаконных действий Российской Федерации, направленных против Романа Сущенко, зарубежного корреспондента украинского информагентства «Укринформ», который был брошен за решетку и приговорен российскими властями из-за его противостояния, в том числе, российской оккупации украинского Крыма»,- подчеркнул представитель Миссии Украины при ООН.

Он подчеркнул, что Украина требует от Российской Федерации немедленного освободить Романа Сущенко. «Мы также призываем государства-члены ООН осудить это циничное преступление против основополагающих прав человека и усилить политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию, чтобы обеспечить освобождение всех незаконно задержанных граждан Украины и их гарантированное безопасное возвращение на родину», - заявил украинский дипломат.

Кроме того, он упомянул о преследовании российским оккупационным режимом других активистов, которые рассказывают настоящую историю об оккупации. «Так произошло с украинским писателем и журналистом Станиславом Асеевым (псевдоним Станислав Васин), который остался в Донецке после его захвата террористами, контролируемыми Россией, и писал статьи в ведущие украинские СМИ о ситуации на Донбассе», - отметил представитель Украины. Асеев рассказывал о жизни в условиях оккупации, а в середине 2017 года был похищен и арестован оккупационными силами по абсурдным обвинениям.

При этом украинский дипломат обратил внимание, что российская власть сделала «зоны отчуждения» для украинских СМИ и журналистов в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Там украинские СМИ были полностью ликвидированы и заменены российскими государственными пропагандистскими источниками.

«Понятно, что такие гибридные враждебные действия, которые касаются государственных средств массовой информации, являются прямой угрозой для ценностей ООН», - подчеркнул представитель Украины.

Как сообщал ForUm, 12 сентября верховный суд России оставил в силе вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для украинского журналиста Романа Сущенко.

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что окончательный приговор открывает путь для начала процедуры помилования и передачи Украине журналиста.

По словам правозащитника Марка Фейгина, Сущенко готов просить о помиловании.