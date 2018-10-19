Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что военную часть вооруженного конфликта можно остановить за считанные часы, но на полное завершение уйдет гораздо больше времени.

Настаивая на том, что война на Донбассе не вечна, Хуг опасается, что каждый ее новый день делает глубже раны, которые украинцам будет очень трудно заживить. Он предлагает задуматься над судьбами детей, проживающих в пораженных боевыми действиями районах по обе стороны линии разграничения, сообщает УНИАН.

«Те, кому сейчас по 10 лет, не помнят, какой была жизнь до конфликта. Они знают только насилие, опасную нестабильность, лишения. Возможно они потеряли близких. Спустя еще 5 лет такой ситуации им будет по 15, и след в их взрослой жизни будет неизгладимый», - заявил Хуг.

«Мы предстанем перед проблемой целого поколения», - считает он. В то же время, не прибегая к прямолинейности в суждениях и сдерживаясь в оценках, Хуг почти эмоционально настаивает, что главную составляющую конфликта, военную его часть, можно остановить «в течение одного часа».

По его убеждению, после этого наступит время решения других вопросов, которые, хоть и не вызывают смертей напрямую, решать надо будет дольше.

По его словам, разминирование территорий, например, будет тяжелой, но незамедлительной задачей, а восстановление разрушенной экономики и ее возрождение на востоке Украины растянутся на длительное время.

Первый заместитель председателя СММ подчеркивает, что к нарушениям прибегают все стороны, и шаги к прекращению конфликта должны быть «зеркальными». В ответ на замечание, что такая оценка не дает ответа на вопрос, кто виновен и на ком лежит ответственность, он настаивает, что все выписано в отчетах наблюдателей «черным по белому», и «каждый может это прочитать».

«Мы видели колонны техники военного образца, которые въезжали на территорию Украины и выезжали. Мы видели следы тяжелой техники, ведущие к неподконтрольному участку границы с Российской Федерацией. Мы разговаривали с людьми в плену у украинских вооруженных сил, которые говорили, что они служили в российских воинских подразделениях, участвовавших в боях, находясь в Украине по системе ротации», - подчеркнул Хуг.

Напомним, Александр Хуг уходит с поста заместителя главы СММ ОБСЕ, его миссия завершается 31 октября.

Новым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет Марк Этерингтон.