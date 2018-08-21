В полицию поступило сообщение о том, что с улицы Академика Вильямса в больницу доставлен 45-летний одессит с ранениями грудной клетки и предплечья.

Как сообщает пресс-служба облглавка, предварительно установлено, что телесные повреждения мужчина получил от неизвестного, который подбежал к его припаркованному автомобилю и совершил несколько выстрелов из вероятно травматического оружия.

Обстоятельства происшествия выясняются. Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанного правонарушения.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.