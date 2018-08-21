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В Польше возле Познани трое мужчин с мачете напали на пару украинцев, которые были вынуждены спрятаться на территории пожарной части.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Radio Poznan.

В понедельник около 22.00 на территорию пожарной части Познань-Кшесины забежал окровавленный мужчина с девушкой.

Через несколько минут за ними приехал темный автомобиль, из которого вышли трое мужчин. Они пытались избить мужчину и угрожали ему.

Пожарные, которые предоставили защиту украинцам, вызвали полицию.

Раненого забрала скорая, а правоохранители вскоре задержали двух нападавших. У одного из задержанных обнаружили мачете.

«Мы теперь выясняем детали инцидента. У одного из задержанных полицейские изъяли мачете, но при нападении этот предмет никак не использовался», - сообщили в местной полиции.

Правоохранители добавили, что 25-летний украинец не получил серьезных травм - у него рассечена губа.

Задержанных пока держат под стражей. Правоохранители сейчас собирают доказательный материал, в том числе с камер слежения. От этого во многом будут зависеть обвинения, которые будут выдвинуты нападавшим.
ForUm

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