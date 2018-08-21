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В Одессе полиция задержала члена преступной группировки, который прибыл в город для убийства местного предпринимателя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«В ходе пешего патрулирования Киевского района Одессы полицейские обратили внимание на мужчину, у которого «почему-то» отклеилась борода. В ходе досмотра у него был изъят пистолет Макарова с патронами», – отметил он.

Также, по словам Аброськина, в дальнейшем было установлено, что указанный гражданин прибыл из непризнанной Приднестровской республики. Входит в преступную группировку, лидер которой «Олег Ренийский» на территории Украины находится в межгосударственном розыске за создание преступной группировки и совершение тяжких преступлений и скрывается на территории Румынии.

«Можно утверждать, что задержав этого штатного иностранного киллера, который прибыл в Одессу по приказу «Олега Ренийского», сотрудники полиции спасли жизнь местному предпринимателю. Киллеру избрана мера пресечения - содержание под стражей», – подчеркнул он.
ForUm

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