Власти Киева заявляют, что определили работу на предотвращение возможных последствий «залповых» ливней как приоритетную, поскольку они будут регулярными из-за изменения климата на планете. Об этом сказал сегодня на брифинге заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, сообщает УНИАН.

«По результатам трех ливней, которые мы имели в течение недели, уже можно делать какие-то тактические выводы как общие, так и определенные. Наши консультации с метеорологами говорят о том, что происходит изменение климата на планете, и Украина - не исключение. Здесь такие «залповые» ливни не будут каким-то чрезвычайным происшествием. Мы должны готовиться к тому, что это будет регулярно, и что это будет признак летнего времени», - заявил Пантелеев.

«Поэтому мы будем определять проблему ливневых стоков в качестве приоритетной для города. Сейчас оперативно ликвидируются последствия, но надо работать на опережение, готовиться системно», - подчеркнул он. В частности, по его объяснению, в настоящее время определены наиболее проблемные места в столице, и там надо выполнять работу по модернизации системы принятия стоков, с расширением мощностей. «Потому что основная проблема, которую мы видим - неспособность систем принятия ливнестоками такого количества воды. Это очевидно было как на Крещатике, так и в других местах», - убеждает Пантелеев.

По словам заместителя председателя КГГА, для оперативного реагирования на последствия непогоды город привлекает на сегодняшний день 50 единиц техники и 100 работников спасательных служб, а также 1 тыс. работников коммунальных служб и около 300 единиц техники этих служб. «Но здесь уже нужны другие, инженерно-конструкторские подходы. Таким образом имеем очень серьезную работу, которая должна предотвратить имеющиеся на сегодняшний день ситуации. Потому что последствия, как мы видим, очень серьезные», - сказал Пантелеев.

Так, по его информации, за неделю в Киеве повалено 300 деревьев, 500 деревьев повреждены, разрушены 8 опор электропередач. «Мы не говорим уже о подтопленных автомобилях, о мелких повреждениях тротуаров. Непогода имеет очень серьезную силу, чтобы ей противостоять, нужны соответствующие технологические, организационные подходы, соответствующие ресурсы и средства», - сказал Пантелеев.

Что касается конкретно затопления помещений ТЦ «Гулливер» на Спортивной площади, 1а, он сообщил, что там до сих пор идет откачка воды из здания. «ТЦ «Гулливер» стал фактически единственной преградой на пути горной реки - так без преувеличения можно назвать тот поток воды, который двигался с Бульвара Леси Украинки», - отметил заместитель председателя КГГА.



Напомним, вечером 18 августа в Киеве прошел сильный ливень, в результате чего улицы города в очередной раз затопило.

Вследствие непогоды и подтоплений автомобильное движение в центре города было парализовано. Некоторые кафе, развлекательные заведения и подземные паркинги в торговых центрах залило водой. Утром в воскресенье в городе практически не было ограничений движения - кроме улицы Антоновича.

Власти Киева намерены взыскать компенсацию за повреждение дорожного покрытия на улице Антоновича, которая выполняет работы по прокладке коммуникационных сетей.