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В центре Киева на улице Антоновича после большого ливня прямо посреди дороги провалился асфальт на проезжей части. Соответствующие фото обнародовала Анастасия Багалика.

«Квартал от перекрестка с Жилянской до улицы Физкультуры перекрыт. Здесь смыло асфальт», - написала она в Facebook.

Асфальт провалился в нескольких местах, из-за чего дорога перекрыта для проезда.

Напомним, вечером 18 августа в Киеве прошел сильный ливень, в результате чего улицы города в очередной раз затопило.

Сегодня, 19 августа, в Киеве снова возможны грозы, шквалы и подтопления.
ForUm

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