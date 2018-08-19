В центре Киева на улице Антоновича после большого ливня прямо посреди дороги провалился асфальт на проезжей части. Соответствующие фото обнародовала Анастасия Багалика.
«Квартал от перекрестка с Жилянской до улицы Физкультуры перекрыт. Здесь смыло асфальт», - написала она в Facebook.
Асфальт провалился в нескольких местах, из-за чего дорога перекрыта для проезда.
Напомним, вечером 18 августа в Киеве прошел сильный ливень, в результате чего улицы города в очередной раз затопило.
Сегодня, 19 августа, в Киеве снова возможны грозы, шквалы и подтопления.
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