В понедельник, 20 августа, в Чеченской республике РФ произошел целый ряд нападений на сотрудников силовых ведомств.

Об этом сообщает «Новое Время» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Первый случай произошел в чеченской столице Грозном, где неизвестный бросил взрывчатку в силовиков на посту при въезде в город, после чего наехал на них автомобилем.

Еще несколько сотрудников МВД РФ он сбил во время погони на площади в центре города.

«В машине вместе с боевиком, атаковавшим полицейских в Грозном, находился подросток. По некоторым данным, преступник мог использовать его для прикрытия», - говорится в сообщении.

В итоге мужчина был застрелен. Судьба подростка, который мог находится с ним в машине, не уточняется.

Кроме того, в Шали двое неизвестных, вооруженных ножами, проникли в отделение полиции, где атаковали находившихся там сотрудников.

По имеющимся данным, один из нападавших был убит, второй ранен. О пострадавших силовиках информации на данное время нет.

Третье нападение произошло в селе Мескер-Юрт Шалинского района, где мужчина подорвал себя возле поста полиции.

О потерях среди чеченских силовиков не сообщается.