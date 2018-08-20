В понедельник, 20 августа, в Чеченской республике РФ произошел целый ряд нападений на сотрудников силовых ведомств.
Об этом сообщает «Новое Время» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Первый случай произошел в чеченской столице Грозном, где неизвестный бросил взрывчатку в силовиков на посту при въезде в город, после чего наехал на них автомобилем.
Еще несколько сотрудников МВД РФ он сбил во время погони на площади в центре города.
«В машине вместе с боевиком, атаковавшим полицейских в Грозном, находился подросток. По некоторым данным, преступник мог использовать его для прикрытия», - говорится в сообщении.
В итоге мужчина был застрелен. Судьба подростка, который мог находится с ним в машине, не уточняется.
Кроме того, в Шали двое неизвестных, вооруженных ножами, проникли в отделение полиции, где атаковали находившихся там сотрудников.
По имеющимся данным, один из нападавших был убит, второй ранен. О пострадавших силовиках информации на данное время нет.
Третье нападение произошло в селе Мескер-Юрт Шалинского района, где мужчина подорвал себя возле поста полиции.
О потерях среди чеченских силовиков не сообщается.
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