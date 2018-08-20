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Выборы в «Л/ДНР» будут перенесены с осени на неопределенный срок — такое решение согласовано с Москвой, и в ближайшее время будет объявлено официально. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

«Выборы отложат по совокупности разных факторов», - уточнил собеседник РБК, близкий к Кремлю. Среди перечисленных им причин — отсутствие прямой необходимости в переизбрании депутатов и руководителей республик, риски для минских переговоров и перспективы новых санкций. В результате реальной подготовки к выборам в республиках в последние месяцы не было, уточнили источники РБК. По их словам, на этот процесс не было выделено финансирование, не было и прямых указаний по проведению из Москвы.

О том, что в «ДНР» и «ЛНР» осенью пройдут выборы парламента и глав республик, в начале года заявили полпреды республик в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин и Владислав Дейнего. Дату выборов, предположительно в ноябре, должны были определить «парламенты» самопровозглашенных государств.

В августе риторика в «республиках» поменялась. Близкие к власти общественные движения «ЛНР» и «ДНР» синхронно предложили продлить полномочия глав и депутатов с четырех до пяти лет. Однако сообщалось, что эти изменения начнут действовать только после следующих выборов.

Источник, близкий к властям «ДНР», рассказал, что из Москвы в Донецк летом приезжали социологи, проанализировавшие настроения в республике. Срез общественного мнения «оказался очень неблагоприятным для нынешней команды», говорит он.
  

Напомним, в ноябре 2017 главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил о намерении провести «выборы на пост «главы» «республики» также осенью 2018 года.  

 Позже о намерении провести «выборы» заявили в «ЛНР».
ForUm

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