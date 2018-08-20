Следственный судья Приморского районного суда Одессы избрал меру пресечения в отношении мужчины, который облил неизвестным веществом двенадцатилетнего ребенка, в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Досудебным следствием установлено, что данный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно, находясь на балконе своей квартиры, начал выражаться нецензурной бранью и угрозами применения насилия в сторону малолетних детей, и распилил неизвестное вещество на двенадцатилетнего мальчика, чем нанес ему телесные повреждения.

За совершение указанного преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, 15 августа в Одессе полицейские задержали мужчину, который облил кислотой ребенка.