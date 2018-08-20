Окружной суд Перемышля в Польше арестовал на три месяца водителя украинского туристического автобуса, который слетел с трассы и несколько раз перевернулся, в результате чего трое людей погибли, десятки получили ранения. Об этом сообщает портал RMF24.

Об аресте ходатайствовала прокуратура, передает 112 Украина.

Отмечается, что подозреваемый перед судом, как и в прокуратуре, не признал своей вины – он утверждает, что авария произошла из-за сломанных тормозов.

Водитель Николай Л. находится под стражей, однако он может обжаловать судебное решение об аресте.

Как сообщал ForUm, 17 августа в Польше в Подкарпатском воеводстве украинский автобус с туристами попал в ДТП. В результате аварии погибли три человека, еще 51 человек травмирован. Установлено, что все погибшие и пострадавшие в аварии - украинцы.

Водителю предъявили обвинение в совершении смертельного ДТП.