Прокуратура в Перемышле выдвинула обвинения водителю украинского автобуса, который попал в автокатастрофу в селе Лещава-Нижняя.

Как сообщает Польское радио, 42-летнего Николая Л. в воскресенье 19 августа допросили в качестве подозреваемого и предъявили ему обвинения. Мужчина не признал своей вины и дал объяснения.

Подозреваемый рассказал, что дорога была тяжелой, а он не был ознакомлен с этим маршрутом. По словам водителя, когда он увидел знак, информировавший о серпантинах, ехал со скоростью 50-60 километров в час, а знака об ограничении скорости до 30 км/ч он не заметил.

Судебный эксперт в области дорожного движения оценил, что водитель ехал со скоростью, значительно превышавшую разрешенную в этом месте. По предварительным данным, это было 75 км/ч.

Допрос подозреваемого гражданина Украины продолжался более 4 часов. В слушании участвовал переводчик. Прокуратура будет ходатайствовать о его аресте на три месяца.

Как сообщал ForUm, 17 августа в Польше в Подкарпатском воеводстве украинский автобус с туристами попал в ДТП. В результате аварии погибли три человека, еще 51 человек травмирован. Установлено, что все погибшие и пострадавшие в аварии - украинцы.