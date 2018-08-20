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В период празднования Дня Государственного Флага и 27-й годовщины Дня Независимости Украины Государственная пограничная служба усилит меры безопасности на государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Кроме пунктов пропуска на государственной границе, меры по обеспечению безопасности и порядка также будут осуществляться в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской области и на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым», - отмечается в сообщении.

Пограничники будут постоянно проводить мониторинг оперативной ситуации и учитывать все возможные вызовы, прежде всего, террористические угрозы. Для этого все направления границы будут усилены дополнительными нарядами. Во время передвижения людей и транспортных средств будет проводиться подробная обзорная работа. Кроме того, к проверке будут активно привлекать кинологов со служебными собаками для выявления незаконного перемещения оружия и взрывчатых веществ. К тому же будет осуществляться тщательная проверка документов лиц и транспортных средств, которые будут находиться вблизи границы и тому подобное.

Для предотвращения и недопущения провокаций пограничники будут действовать в тесном взаимодействии с Национальной полицией, Национальной гвардией, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и Службой безопасности Украины.
ForUm

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