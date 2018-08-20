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Пограничный наряд от мобильной пограничной заставы «Мукачево» во время патрулирования неподалеку села Великая Паладь заметил трактор с прицепом, который двигался в сторону границы.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, при попытке проверить законность пребывания в пограничные этого транспортного средства, тракторист совершил резкий разворот и пытался сбежать.

Военнослужащие начали догонять беглеца и осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх. Однако водитель продолжил движение на большой скорости. Во время преследования прицеп перевернулся в кювет. Сам водитель, отцепив его, сбежал. В прицепе и рядом с ним правоохранители обнаружили 36 ящиков сигарет.

Ящики, в которых находилось более 18 тысяч пачек сигарет различных марок, доставили в отдел пограничной службы «Великая Паладь». Впоследствии табачные изделия будут переданы сотрудникам ГФС.

Продолжаются поиски беглеца.

 
ForUm

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